Studenti italiani 'parlano greco' e vincono viaggio ad Atene

ROMA - Grande successo per il numero dei partecipanti e per il livello dei lavori proposti, per 'Tutti parliamo greco', il concorso sulle radici greche della lingua italiana, che ha coinvolto centinaia di studenti provenienti dai licei classici di tutta Italia. La vittoria, e il viaggio premio in Grecia, sono andati a tre studenti del Liceo Classico Leopardi di Macerata, che hanno realizzato un video dal titolo "Dramma di un antropologo innamorato" (disponibile a questo link: https://bit.ly/2KISwxT).

L'Ambasciata di Grecia a Roma ha organizzato il concorso invitando gli studenti dei licei classici italiani a riscoprire le innumerevoli parole di origine greca presenti nel lessico italiano. 247 studenti di 47 licei italiani hanno risposto alla chiamata e hanno inviato 122 elaborati inediti, creativi e ricchi di parole "greche". Le dieci migliori partecipazioni, selezionate tramite una votazione online aperta a tutti, sono state premiate con l'accesso a corsi online di lingua greca e, contestualmente, hanno acquisito il diritto di concorrere alla vittoria del premio finale, il viaggio in Grecia. La giuria composta dall'Ambasciatore di Grecia in Italia Tasia Athanasiou, dal professor Louis Godart e dal giornalista dell'µNSA Patrizio Nissirio, ha valutato i dieci migliori elaborati e proclamato il lavoro vincitore.

"Siamo molto emozionati per l'ampia partecipazione e ringraziamo tutti gli studenti che hanno preso parte, rendendo il concorso un grande successo", ha detto l'Ambasciatore di Grecia, dopo l'annuncio dei risultati. "La qualità e la creatività degli elaborati - che hanno reso la scelta estremamente difficile - testimoniano l'amore degli studenti italiani per la lingua greca e per gli studi classici in generale. Speriamo di ritrovarli tutti, insieme a tanti altri, nella nostra prossima iniziativa".

La professoressa Barbara Menicucci, referente per il gruppo di studenti vincitore, ha ringraziato l'Ambasciata di Grecia per aver dato agli studenti "la possibilità di mettere alla prova la loro creatività, il loro talento e la passione per la lingua greca antica che studiano con amore e successo".