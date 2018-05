Arte, il primo Chagall in mostra al Guggenheim di Bilbao Nell'esposizione,80 opere degli anni parigini dell'artista russo

(ANSAmed) - MADRID, 11 MAG - 'Chagall. Gli anni decisivi, 1911-1919' è la mostra che il Museo Guggenheim di Bilbao ospiterà dal 1 giugno al 2 settembre, realizzata in collaborazione con il Kunstmuseum di Basilea. Attraverso 80 opere e disegni, provenienti da collezioni e musei - come il Moma di New York, il Centro Pompidou di Parigi, la Galleria Tretiakov di Mosca e le Fondazioni Obersteg e Beyele - l'esposizione propone un excursus lungo un periodo fondamentale della traiettoria dell'artista, quello della gestazione dello stile che caratterizzerà la sua produzione, informano fonti del museo in un comunicato. Chagall nacque nel 1887 in una famiglia di religione ebraica nella piccola città di Vitebsk, nella Russia zarista dell'epoca, e crebbe in un ambiente condizionato dai limiti per accedere all'arte e alla cultura russa imposti sia dalla sua comunità ebrea che dalle politiche di confinamento nei ghetti ebraici nella Russa di fine XIX secolo. L'esposizione è centrata sul fertile periodo in cui, a partire dal suo trasferimento a Parigi, Chagall combina ricordi delll'arte popolare russa, della sua cultura familiare a Vitebsk con la sperimentazione dell'avanguardia parigina, a contatto con le opere di Pablo Picasso, Robert e Sonia Delaunay o Jacques Lipchitz. (ANSAmed) XDP