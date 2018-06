Mostre: Urbino ospita 'Il Montefeltro e Oriente islamico' Da domani a Palazzo Ducale raffinatezza e scambi fra due mondi

(ANSAmed) - ROMA, 22 GIU - Preziosi tappeti provenienti dall'Egitto e dall'Oriente Mediterraneo, dalla Turchia fino alla Persia; arazzi finemente realizzati; oggetti in metallo, ceramica e tessuti di produzione islamica e europea; rari manoscritti e miniature orientali, oggi conservati in diversi musei europei e americani. Da domani fino al 30 settembre prossimo, la Galleria Nazionale delle Marche - Palazzo Ducale di Urbino ospita la mostra "Il Montefeltro e l'Oriente Islamico. Urbino 1430-1550.



Il Palazzo Ducale tra Occidente e Oriente". L'esposizione, spiegano i promotori, rappresenta un'occasione per "creare una connessione ideale, intellettuale e estetica, tra la Corte di Urbino - durante la grande stagione di Federico da Montefeltro e del primo periodo dei Della Rovere - e le raffinate Corti del mondo islamico dell'epoca". La mostra di Urbino aprirà in concomitanza e in collaborazione con la mostra di Firenze ospitata alla Galleria degli Uffizi e al Museo Nazionale del Bargello: "Islam e Firenze. Arte e Collezionismo dai Medici al Novecento", confermando l'attenzione particolare rivolta all'arte islamica e sottolineando l'importanza che ha rivestito nei secoli "a testimonianza del proficuo scambio intellettuale, commerciale, di tecniche artistiche, di gusto e anche di maestranze tra Oriente e Occidente". (ANSAmed).