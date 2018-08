Musei aperti per ferie in Italia, arte non va in vacanza Tanti appuntamenti e programmi speciali nel mese di agosto

(ANSAmed) - ROMA, 6 AGO - Sarà un'estate all'insegna della bellezza perché per fortuna l'arte non va in ferie: per tutto agosto, compreso il 15, sono tanti infatti i musei che, da Nord a Sud, sarà possibile visitare. E' Marc Chagall il protagonista al museo civico di Villa Colloredo Mels a Recanati, Marche: la mostra "Marc Chagall. Le favole ed altre storie", allestita fino al 30 settembre, documenta l'interesse del grande artista per l'opera di La Fontaine, che egli rappresentò attraverso la tecnica dell'incisione. Accanto alle illustrazioni de "Le Favole", in mostra anche due opere raramente esposte, provenienti da una collezione privata italiana, "Re David suona la cetra" e "Musicien et danseuse". Una proposta allettante arriva dal Maxxi di Roma, dove per tutto il mese si potrà entrare con un biglietto speciale (anche a Ferragosto) al costo di 7 euro, per visitare le dodici mostre e i progetti speciali in corso, con apertura straordinaria fino alle 22.00 ogni giovedì. Tra gli appuntamenti, le opere di oltre 40 artisti africani in "African Metropolis. Una città immaginaria" (fino al 4 novembre) e "Road to Justice" (fino al 14 ottobre), l'architettura Bauhaus di "Tel Aviv, the White City" (fino al 2 settembre) e il focus su opere e allievi di Bruno Zevi con "Gli architetti di Zevi" (fino al 23 settembre).



Nelle città umbre di Montefalco, Spoleto e Trevi in quattro sedi espositive (a Trevi il Museo di San Francesco; a Spoleto il Museo Diocesano - Basilica di Sant'Eufemia e il Museo Nazionale del Ducato; a Montefalco il Complesso Museale di San Francesco) c'è la mostra "Capolavori del Trecento. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l'Appennino" (fino al 4 novembre) che attraverso 70 opere presenta la straordinaria rivoluzione artistica del medioevo di cui l'Umbria è stata protagonista tra il '200 e il '300. Anche il Museo del Cinema di Torino sarà regolarmente aperto, con la possibilità di visitare, oltre alla collezione permanente, anche "SoundFrames. Cinema e musica in mostra", un progetto che racconta le contaminazioni tra cinema e musica attraverso un allestimento innovativo e interattivo. Il 15 agosto sia il Museo che l'Ascensore panoramico saranno straordinariamente aperti con orario 9.00-20.00. A Milano la Pinacoteca di Brera accoglie i suoi visitatori proponendo anche progetti speciali: come quello del 16 agosto, quando dalle 18 alle 22.15 al costo di 3 euro sarà possibile ammirare l'intera collezione, visitare le splendide sale riallestite e, nello stesso tempo, ascoltare gli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, oppure il tour gratuito della Pinacoteca (incluso nel biglietto d'ingresso) che racconterà la storia del museo e delle sue collezioni, con speciale attenzione ai grandi capolavori (fino al 22 agosto).



Sempre a Milano, calendario fitto di appuntamenti anche al Palazzo Reale regolarmente aperto: dalla mostra "Bonalumi 1958 - 2013" (fino al 30 settembre) a pochi anni dalla scomparsa di Agostino Bonalumi (1935-2013), all'antologica "Pino Pinelli.



Pittura oltre il limite" (fino al 16 settembre), la prima dedicata a un maestro della pittura analitica, da "Luxus. Lo Stupore della Bellezza" (fino al 30 settembre), un percorso di educazione estetica per comprendere la storia e il concetto di lusso, a "Alik Cavaliere. L'universo verde", mostra che ricostruisce il percorso dell'artista, soffermandosi sul tema della natura, nel ventennale della morte. A Genova il Palazzo Ducale invita tutti a trascorrere agosto nel museo: apertura regolare nonché programma speciale per il 15, con un biglietto a 5 euro per la mostra "México, la pittura dei grandi muralisti e gli scatti di vita di Frida Kahlo e Diego Rivera" e per la Torre Grimaldina, alle Carceri e ai Saloni di Rappresentanza. (ANSAmed).