Musica:Ad Amman la Boheme apre rassegna in Teatro Romano Artisti giordani e italiani in scena dal 4 al 6 settembre

(ANSAmed) Amman, 29 ago - Sarà la Boheme ad aprire il festival musicale in scena nel Teatro Romano di Amman, in Giordania,in programma dal 4 al 6 settembre prossimo, che vedrà sul palcoscenico alcuni dei migliori artisti italiani e giordani contemporanei. "Sarà un festival che ha un significato anche di diplomazia culturale, un evento che la Giordania offre ai suoi cittadini e al mondo con orgoglio. In scena ci saranno storie di amore, devozione, vita, speranza, disperazione, patriottismo e gloria, sentimenti comuni a tutti i popoli", ha commentato la soprano giordano Zeina Barhoum, illustrando la rassegna musicale Gli artisti saranno accompagnati dalla Sichuan Philarmonic Orchestra sotto la direzione del direttore artistico del festival Lorenzo Tazzieri, direttore d'orchestra genovese. Il festival include anche un simposio, che si terrà alla fine dell'anno, in cui si discuterà di come sviluppare le opportunità per i giovani in campo musicale. Una parte dei proventi del festival verrà destinato ad aiutare ragazzi giordani svantaggiati in età scolare. (ANSAmed).