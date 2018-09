Italia-Grecia: a Neapolis seminario formazione docenti Fino al 7 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 3 SET - Prende il via oggi a Neapolis (Lakonia, Grecia), dove durerà fino al 7 settembre, un seminario di formazione per docenti di materie classiche ed umanistiche della Lombardia. Un evento che si inserisce nell'ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione e allo studio delle materie classiche, promosse dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e il relativo Tavolo di lavoro. L'incontro specialistico e' dedicato al tema "Thematising the Classical Myth: the Mythic Narrative and its Articulation, Visualisation, Conceptualisation".



Docenti delle maggiori università lombarde terranno interventi a cavallo tra letteratura greca classica, miti, letteratura contemporanea, e le loro ramificazioni per la cultura latina ed italiana. (ANSAmed).