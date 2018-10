Tunisia:progetto Ue Ebni a favore integrazione giovani Rivolto a ex detenuti a rischio radicalizzazione

(ANSAmed) - TUNISI, 24 OTT - Sostenere il reinserimento socio-professionale di 200 giovani ex detenuti a rischio radicalizzazione con un programma articolato di interventi finalizzato alla costruzione del loro progetto di vita dopo l'esperienza in carcere. Questo lo scopo del progetto finanziato dall'Unione europea "Ebni" (Costruisci), della durata di tre anni, messo in atto dall'associazione Face (Fondation Agir contre l'Exclusion) Tunisia, presentato a Tunisi in conferenza stampa dalla sua presidente, Zohra Ben Nasr, che ha spiegato che gli interventi verranno realizzati in diverse regioni, in base alle diverse esigenze e priorità che verranno via via stabilite.



"Quaranta saranno le parti sociali ed educative interessate a identificare e accompagnare questi giovani, circa cento i collaboratori e gli imprenditori coinvolti nel processo per sostenere la reintegrazione socio-professionale di questi giovani", ha detto Ben Nasr aggiungendo che sono in preparazione workshop e campagne di sensibilizzazione, nonché pubblicazioni specifiche come la guida di accompagnamento all'integrazione socio-professionale dei giovani e un manuale sulla prevenzione della radicalizzazione. Secondo il presidente della Face Tunisia, diversi fattori possono spiegare la radicalizzazione di questi giovani, compresa la destrutturazione dei loro legami familiari o scolastici e le sfide perse di integrazione professionale. Al proposito, il ministro dell'Educazione Hatem Ben Salem ha sottolineato che il reinserimento di questi giovani richiede la mobilitazione di tutti i ministeri e ha ricordato che il programma "Second Chance School" è stato lanciato proprio per sostenere questa categoria di giovani. (ANSAmed)