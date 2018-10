Cinema: MedFilm Festival, 'faro per culture mediterranee'

(ANSAmed) - ROMA, 31 OTT - "Un faro per tutte le culture del Mediterraneo": con queste parole Ginella Vocca, presidente del MedFilm Festival, ha riassunto lo spirito della manifestazione giunta alla sua XXIV edizione e che si svolgerà a Roma dal 9 al 18 novembre prossimi negli spazi del Cinema Savoy, del Macro - Museo di arte contemporanea di Roma e del Nuovo Cinema Aquila.



Diverse le novità di quest'edizione, a partire dalla nomina triennale del direttore artistico Giulio Casadei dopo sette anni di sua collaborazione all'evento. Proprio Casadei ha spiegato l'accorpamento che da quest'anno interessa la sezione 'Open Eyes', unita a quella 'Amore & Psiche': "Da anni ci chiedevamo il senso della divisione tra lungometraggi di fiction e documentari: oggi abbiamo 10 film, 7 i lungometraggi e tre i documentari in concorso per il 'Premio Amore & Psiche', cinque sono le opere prime. In totale, abbiamo 79 film tra lungometraggi, cortometraggi e documentari, 44 anteprime nazionali, 2 anteprime europee e 34 paesi rappresentati".



Quest'anno, inoltre, il premio alla carriera raddoppia e va a due donne: Liliana Cavani e Dora Bouchoucha, che saranno celebrate rispettivamente in apertura e chiusura del Festival.



Virtuosa la collaborazione della manifestazione con CNA Cinema, associazione che mette insieme le competenze delle Pmi impegnate nell'attività cinematografica e grazie alla quale si è creato un circuito di festival indipendenti dall'interlocuzione avviata con la Fondazione di Roma per idee del settore al servizio della città. "Abbiamo firmato un contratto con Festa di Roma per armonizzare meglio programma e calendario di eventi", ha annunciato Vocca, sottolineando il ritorno di Roma Capitale a supportare il MedFilm Festival assieme al MiBAC, alla Regione Lazio attraverso l'agenzia di promozione Lazio Innova e Siae. Protagoniste di questa XXIV edizione sono Tunisia e Spagna.



"Vorrei rendere omaggio alla presidente e alla sua squadra per la bella vetrina offerta al nostro paese e alla gioventù tunisina, dalla creatività spesso sconosciuta al pubblico italiano", ha detto Moez Sinaoui, ambasciatore della Tunisia in Italia, mentre l'apprezzamento spagnolo per l'iniziativa è stato espresso dal direttore dell'Instituto Cervantes di Roma, Juan Carlos Reche Cala.



Il MedFilm ospiterà anche la VII edizione dei 'Lux Film Days a Roma' in collaborazione con l'Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo, oltre a un focus speciale sul corpo della donna e la forza propulsiva del desiderio. Sempre all'interno del Festival si terrà poi la seconda edizione dei MEDmeetings sulle opportunità offerte dal nuovo bando 'Lazio Cinema International', un dialogo sull'intercultura il prossimo 14 novembre al MACRO e una mostra fotografica denominata 'La piccola bellezza' al mercato rionale di Piazza Alessandria sui quartieri residenziali e periferici di Roma, senza dimenticare il cinema indipendente italiano per la vetrina 'Le Perle'.



Amnesty International, inoltre, riceverà in apertura del Festival il Premio KOINÉ 2018 al Cinema Savoy.



Sempre a proposito di premi, quello della sezione 'Amore & Psiche' potrà contare su una giuria di alto profilo - composta dalla presidente, l'attrice Anna Bonaiuto, dall'attore e montatore Barak Karimi, dal giornalista ANSA e scrittore Patrizio Nissirio, dal montatore e regista Jacopo Quadri e dalla sceneggiatrice e regista Valia Santella -, cui si affiancherà quella della testata giornalistica 'PiùCulture', mentre ad assegnare i premi del Concorso Internazionale Cortometraggi - Premio Methexis e Premio Cervantes saranno 10 studenti diplomandi delle scuole nazionali di cinema europee e mediterranee insieme ai detenuti della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso.



Sono circa 40, infine, gli studenti universitari di Tor Vergata, La Sapienza e della Scuola d'Arte cinematografica Gian Maria Volontè che formeranno tre giurie parallele e autonome a quelle ufficiali, una per ciascun concorso. I premi sono cinque statuette in oro e argento create dall'artista Alfredo Futuro, mentre l'immagine del manifesto ufficiale è di Francesco Faraci: "Un salto bello, pieno di energia ma non privo di pericolosità", l'ha definita la presidente Vocca. (ANSAmed).