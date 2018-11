Al Teatro Real torna Turandot con la regia di Bob Wilson

MADRID - Dopo un'assenza di oltre vent'anni torna al Teatro Real la Turandot di Giacomo Puccini, con la regia di Robert Wilson e la direzione musicale di Nicola Luisotti, in una nuova produzione in collaborazione con Canadian Opera Toronto, il National Theater della Lituania e la Huston Grand Opera. Sarà presentata in prima assoluta al teatro dell'opera di Madrid in 18 repliche, dal prossimo 30 novembre al 30 dicembre, dedicate alla memoria della soprano Monserrat Caballé, come ha assicurato oggi nel corso della presentazione ai media il direttore generale del Teatro Real, Ignacio Garcia-Berenguer. Il capolavoro incompiuto di Puccini, che fu rappresentato nella prima stagione del Teatro Real dopo la riapertura nel 1998, torna ora con la direzione di scena, la scenografia e l'illuminazione di Bob Wilson, il cui personalissimo universo teatrale evoca un'aura spettrale molto aderente all'universo sonoro della partitura, che evoca un mondo ancestrale di reminiscenze orientali. Per Luisotti, un ritorno al Teatro Real, come direttore musicale associato, in una relazione cominciata dieci anni con Il Trovatore e seguita con Rigoletto e Aida nelle recenti stagioni.



Dopo i trionfi con Verdi, il direttore di Viareggio torna alla bacchetta del coro e dell'orchestra titolari del Teatro Real, con i Piccoli Cantori della Orcam, per dirigere l'ultimo dramma lirico di Puccini, ispirato all'omonima fiaba teatrale settecentesca di Carlo Gozzi. A guidare il cast, due soprano che debuttano al Teatro Real: la svedese Irene Theorin e l'ucraina Oksana Dyka, nel ruolo principale; mentre nelle vesti di Liú, si alterneranno le soprano spagnole Yolanda Auyanet e Miren Urbieta-Vega. Nel ruolo di Calaf,i tenori Gregory Kunde, Roberto Aronica e Jae-Hyoeung Kim; mentre i bassi Andrea Madtroni e Giorgi Kirof interpreteranno il ruolo di Timur.



(ANSAmed)