Cinema:presentato Tozeur International Film Festival Apre rassegna l'italiano "La profezia dell'armadillo"

(ANSAmed) - TUNISI, 30 NOV - "La profezia dell'armadillo" di Emanuele Scaringi aprirà la prima edizione del Tozeur International Film Festival, in programma dal 5 all'8 dicembre a Tozeur, alle porte del deserto, in Tunisia. Si tratta di un nuovo appuntamento culturale dedicato al cinema, con l'ambizione di promuovere anche il turismo e lo sviluppo economico nella regione, ha spiegato il direttore del Toiff, Sami Mhenni, in conferenza stampa a Tunisi. L'idea di questo festival è nata da un gruppo di appassionati di Tozeur, ed ha avuto subito il sostegno del ministero tunisino degli Affari Culturali, in considerazione del fatto che proprio a Tozeur sono stati girati molti film famosi, tra i quali "Star wars" ed "Il paziente inglese". Molti gli appuntamenti previsti, oltre alle proiezioni di film in concorso e non in concorso, workshop e conferenze.



