40 anni Costituzione Spagna, il 'potere dell'arte' in mostra Organizzata dal museo Reina Sofia alla Camera bassa e al Senato

(ANSAmed) - MADRID, 3 DIC - Per i 40 anni dall'approvazione della Costituzione spagnola, il Museo Reina Sofia propone la mostra 'El poder del Arte. Conmemoracion del 40 aniversario de la Constitucion española', fino al prossimo 2 marzo. Organizzata in collaborazione con le Cortes Generales e Accion Cultural Spagnola, l'esposizione è centrata sul ruolo imprescindibile del Parlamento nell'approvazione del testo della Magna Carta del 1978 e sviluppata su due itinerari paralleli, al Congresso dei Deputati e al Senato. Allestiti con i fondi del Reina Sofia, i due itinerari consentono al visitatore di immaginare nuovi usi e funzioni, sia dell'arte che degli spazi che questa occupa, e di riflettere sul ruolo nelle società contemporanee e sulla relazione esistente fra arte e sovranità. La mostra esposta alla Camera dei Deputati si centra sull'epoca della Transizione in Spagna dalla dittatura alla democrazia, mentre quella al Senato offre un saggio dell'evoluzioni delle arti plastiche in Spagna negli ultimi 40 anni.(ANSAmed).