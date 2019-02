Simonetta Agnello Hornby a Tunisi presenta "La Mennulara" Insieme a lei il fumettista Massimo Fenati

(ANSAmed) - TUNISI, 5 FEB - Doppio appuntamento a Tunisi, il 12 febbraio all'Università de la Manouba ed il 13 all'Istituto Italiano di Cultura, per la scrittrice Simonetta Agnello Hornby che presenterà la versione rivista e accresciuta, in uscita in questi giorni per Feltrinelli, del suo best-seller "La Mennulara" e per il fumettista Massimo Fenati che illustrerà insieme all'autrice la graphic novel omonima ispirata alle vicende di "Mennù", originale personaggio sul quale ruota l'affascinante saga famigliare del libro. "La Mennulara", romanzo d'esordio di Simonetta Agnello Hornby, tradotto in diciannove lingue, ha venduto oltre un milione di copie in Italia e l'ha imposta come autrice di successo internazionale.



Simonetta Agnello Hornby ha sempre legato la professione di avvocato e la passione per la scrittura all'impegno per sostenere le cause dei minori, le vittime di violenza domestica e gli emarginati. Nel 2016 è stata inoltre insignita dell'onorificenza dell'Ordine della Stella d'Italia con il grado di Grande Ufficiale. Nata in Sicilia ma vissuta per molto tempo a Londra, ha esordito col romanzo La Mennulara, a 57 anni. Un best-seller tradotto in diciannove lingue. Anche i suoi libri successivi, come "Boccamurata" e "Caffè amaro", tradotti in venticinque lingue,si sono rivelati altrettanti successi vendendo in Italia oltre un milione di copie. Il 17 luglio del 2018 ha ricevuto dal Centro Regionale di Sant'Alessio, istituzione che fin dall'ottocento realizza attività volte all'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti, la Stella di Sant'Alessio "per aver saputo valorizzare, con il suo documentario Nessuno può volare, il mondo della disabilità e della disabilità sensoriale, attraverso l'incontro con le persone e le testimonianze storiche conservate negli archivi del Centro Regionale Sant'Alessio di Roma". (ANSAmed)