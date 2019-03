Bando concorso per fotografi italiani e spagnoli a Madrid

(ANSA) - MADRID, 25 MAR - 'Razionale/Irrazionale' e le molteplici declinazioni dei due concetti complementari nella visione del reale sono i temi ispiratori del bando di concorso ITmakEs Art, diretto a fotografi italiani e spagnoli minori di 40 anni, residenti nei due Paesi. Indetto nell'ambito dell'iniziativa ITmakEs, promossa dall'ambasciata d'Italia a Madrid per rafforzare cooperazione fra Italia e Spagna nel settore delle industrie creative, il concorso è convocato dal'Istituto Italiano di Cultura di Madrid in collaborazione con PHotoEspaña e con Camera Centro italiano per la Fotografia, con bando aperto fino al 22 aprile.



I candidati, informano fonti dell'Istituto italiano di Cultura, dovranno presentare un lavoro ispirato al tema 'Racional/Irracional', concetti opposti e complementari, che definiscono lo sguardo sulla realtà, ispirandosi alle parole del poeta Pier Paolo Pasolini nei versi inclusi in 'La Religione del mio tempo' (1961): "Sono stati razionale e sono stato/irrazionale: fino in fondo". Gli interessati potranno consultare le norme del concorso al link: http://www.phe.es/wp-content/uploads/2019/03/Bases-convocatoria- ITmakES-Art-photo_ES.pdf I progetti presentati saranno valutati da una giuria costituita da un rappresentante dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, da un membro di PHotoEspana e un altro di Camera, che selezionerà sei candidati (tre spagnoli e tre italiani). I finalisti avranno l'opportunità di partecipare gratuitamente alla esibizione dei propri lavori a Descubrimientos Pic. A, la Scuola Internazionale Alcobendas PhotoEspaña, dal 3 al 4 giugno prossimi.



Due progetti prescelti fra i sei finalisti saranno presentati nell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid nel prossimo mese di ottobre, nell'ambito della 'Giornata del contemporaneo', evento internazionale dedicato all'arte contemporanea promosso dal ministero italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. (ANSAmed).