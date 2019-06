Pitigliano capitale del dialogo fra popoli del Mediterraneo Convegno Piccola Gerusalemme incontra Grande Gerusalemme

(ANSAmed) - ROMA, 6 GIU - Storia, cultura e tradizioni come strumenti privilegiati di amicizia e dialogo culturale e di identità sono stati gli ingredienti di una due giorni di lavoro a Pitigliano, in Toscana, dove s'è svolto il convegno 'La Piccola Gerusalemme incontra la Grande Gerusalemme', sul tema del dialogo e dell'amicizia dei popoli del Mediterraneo.



Fra gli interventi del convegno, ospitato dalla locale diocesi, nella Sala Ildebrando di Palazzo Orsini, il Card.



Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana; S.E. Mons. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore Apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme; Min.



Plenipotenziario Enrico Granara, Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Min. Ariel Bercovich, Ambasciata di Israele in Italia, Consigliere Affari Pubblici; Prof. Cecilia Luschi, Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Architettura; prof. Yuval Baruch, Israel Antiquities Autority; Prof. Angelo Biondi, Storico e collaboratore dell'Archivio Storico Diocesano.



I lavori sono stati coordinati dal dott. Enrico Molinaro, Segretario Generale della Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo (Capofila Anna Lindh Fondation in Italia). Si è inaugurata anche la mostra dal titolo "I volti di Niccolò III e i Conti Orsini di Pitigliano". Il cardinale Bassetti ha quindi dato appuntamento a Bari per la conferenza dei Vescovi del Mediterraneo.(ANSAmed).