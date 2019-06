Migrazioni:a Bari convegno mondiale,570 relatori da 60 Paesi Si discuterà di xenofobia, rifugiati, discriminazione e Brexit

(ANSAmed) - BARI, 18 GIU - L'Università di Bari ospita da oggi al 20 giugno il più grande evento accademico internazionale sulle tematiche migratorie. Circa 570 relatori provenienti da 60 Paesi partecipano nell'Ateneo barese a 'The Migration Conference 2019'. Dal 2012 l'evento è stato ospitato a Londra, Praga, Vienna, Atene e Lisbona e quest'anno, per la prima volta, approda in Italia, ottenendo anche la Medaglia del Presidente della Repubblica.



Antonio Felice Uricchio, nel suo ultimo giorno da rettore dell'Università di Bari, ha definito questo evento un "riconoscimento dell'impegno del nostro ateneo sui temi dell'analisi dei fenomeni migratori. Abbiamo dedicato percorsi di studio ai temi delle politiche migratorie e siamo da tempo impegnati nell'accoglienza, attraverso progetti specifici dedicati agli studenti rifugiati e più in generale a coloro che raggiungono il nostro paese per ragioni sia di carattere politico che economico-sociale".



Nella tre giorni si terranno più di 150 sessioni parallele nelle quali si affronterà il fenomeno delle migrazioni da un punto di vista interdisciplinare, con interventi incentrati su temi come Brexit, rifugiati, xenofobia, discriminazione e impatto economico delle migrazioni.(ANSAmed).