Mostre: a Roma "Crossing borders", arte per superare confini Steven Meek unisce pittura e scultura con semplici oggetti

(ANSAmed) - ROMA, 20 GIU - Una mostra che riflette un lungo percorso esistenziale e artistico, un cammino e una ricerca che ha portato Steven Meek ad oltrepassare confini, geografici e non solo, per scoprire e assorbire lo spazio e il luogo, fisico e artistico, che ha scelto come proprio. E' questo "Crossing borders", la mostra che si inaugura oggi alla galleria Tibaldi Arte Contemporanea nel quartiere romano di Trastevere, dove rimarrà fino al 10 luglio. Nell'esposizione l'artista americano, che da anni ha scelto di vivere e lavorare a Roma, travalica con coraggio molti confini. Non riconosce il limite tra pittura e scultura. Né si lascia inibire dalla linea che separa l'arte figurativa da quella astratta. I suoi interessi sono ampi, ma la sua opera è precisa. Il suo linguaggio naviga in molti mondi e sfugge a semplici categorizzazioni. L'astratto impone ordine alla sua tendenza figurativa, mentre la rappresentazione figurativa tempera l'interesse per l'astratto. Una sapiente giustapposizione caratterizza così un linguaggio altamente personale che si esalta quando si cimenta con i limiti, come la linea di confine tra il cielo e un edificio o il margine tra due colori.



Meek, spiega la nota che illustra la mostra, prende questi semplici ricordi e li traduce per noi con il suo pennello in un'opera unica che elabora molteplici livelli per formare nuove, complesse relazioni. Pezzi di legno consumati dall'acqua, pezzi di plastica e di sughero trovati sulla spiaggia, cemento e gesso colorato diventano il modo per unificare scultura e pittura in intriganti oggetti che, nella loro bellezza, fanno avanzare la scultura nella pittura e la pittura nella scultura. L'artista, nato e formatosi in Texas per poi studiare alla New York Studio School e poi alla Yale School of Art graduate school, venne a metà degli anni '90 in Italia per un moderno 'Grand Tour' alla ricerca dei grandi maestri studiati ed amati, ma anche di pittori del nostro Novecento che lo hanno fortemente influenzato, in particolare Giorgio Morandi, scegliendo poi di rimanere qui.(ANSAmed).