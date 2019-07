Mostre: anche l'Arabia Saudita alla Biennale del Sud America Ministro Cultura, nostra partecipazione per dialogo culture

(ANSAmed) - ROMA, 2 LUG - C'è anche l'Arabia Saudita partecipa a Bienalsur, la Biennale Internazionale di Arte Contemporanea del Sud America, ospitata in questi giorni a Buenos Aires. Le opere dei tre artisti sauditi partecipanti, espressione dalla vivace scena culturale del Regno, sono esposte all'interno del Padiglione delle Belle Arti della Pontificia Università Cattolica Argentina (UCA), della quale Papa Francesco è stato Gran Cancelliere prima dell'elevazione al soglio pontificio.



"La nostra partecipazione a Bienalsur vuole essere un modo per costruire ponti per lo scambio e la conoscenza tra culture.



Il Papa ha perfettamente ragione, il dialogo è un elemento fondamentale e sono lieto che i nostri talentuosi artisti possano fornire il proprio contributo per costruire questo dialogo", ministro della Cultura dell'Arabia Saudita.



Bienalsur è una manifestazione itinerante nel mondo, in corso quest'anno da giugno a novembre. Inaugurata in Sud America attraverserà i cinque continenti e sarà ospitata in oltre 100 spazi dislocati in 42 città e 21 Paesi. La manifestazione, prima di concludersi a Tokyo, sarà ospitata anche in Arabia Saudita il prossimo ottobre. La tappa italiana coinvolgerà il Museo MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, con il progetto di Eduardo Stupía "Odisea. Una fantasía gráfica".