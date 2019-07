MedFestival Puglia, il 3 e 4 agosto X edizione 'Winemed' A San Marzano di San Giuseppe, Taranto

(ANSAmed) - ROMA, 30 LUG - Sabato 3 e domenica 4 agosto si terrà la decima edizione del MedFestival Puglia. Un anniversario importante, per il festival dedicato alle espressioni e ai popoli del Mediterraneo promosso dall'associazione turistica Pro Loco Marciana di San Marzano di San Giuseppe. Musica, teatro, arti visive, letteratura, enogastronomia troveranno spazio nel centro storico di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) nelle due giornate. Le vie del centro storico del piccolo borgo di antica fondazione albanese in provincia di Taranto, si riempiranno di artisti, spettacoli, musica, street-food e calici di vino. Il titolo di questa edizione, "Winemed", porta in sé la traccia delle due serate d'agosto, in cui si potranno scoprire gli antichi sapori e le storie di una terra magica e misteriosa. Il filo rosso, infatti, saranno il vino e la vite: simbolo dell'agricoltura e delle produzioni agroalimentari pugliesi, ma anche del senso della vita e delle proprie radici, di un percorso di nascita, crescita, trasformazione, "passando dalla vendemmia dell'uva fino a riempire i nostri calici - dichiarano gli organizzatori -, fortunati sigilli di legami forti, come quelli creati dalle radici dei vitigni autoctoni del Primitivo e Negramaro. Tutto, dal cibo alla musica, dal teatro alla fotografia, attraversando le mostre e le installazioni artistiche, racconterà la storia della nostra terra e il suo prodotto migliore, il vino, frutto di lavoro e tanta pazienza.



Sarà una festa collettiva, per festeggiare questo decimo compleanno del festival". L'iniziativa è patrocinata dal Comune di San Marzano di San Giuseppe e dalla Regione Puglia. Per informazioni e il programma completo www.medfestivalpuglia.it. (ANSAmed).