Scrittori: lunedì Boris Pahor compirà 106 anni Brindisi in piazza a Trieste dove fu interrogato da nazisti

(ANSAmed) - TRIESTE, 22 AGO - Lunedì 26 agosto 2019 lo scrittore Boris Pahor compirà 106 anni, e dunque si organizza qualche festeggiamento per celebrare il compleanno. In particolare, il Comitato Pace Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci e l'Ente Italiano per la conoscenza della lingua e della cultura Slovena hanno annunciato che lunedì alle 18:30 in piazza Oberdan si terrà un brindisi di auguri con alcune letture del libro "Piazza Oberdan". Per l'esattezza, il brindisi si svolgerà davanti alla fontana dove si trova l'installazione artistica "Cantico dei cantici" di Marcello Mascherini dedicata ai "fidanzatini" e che ricorda la morte del ventenne Pino Robusti in Risiera.



Pahor rappresenta "per noi triestini una parte significativa della storia della nostra città, uno dei pochi testimoni ancora in vita che ha partecipato attivamente a un secolo di storia della nostra città e non solo", commenta il Comitato. In caso di maltempo l'evento si svolgerà sotto i portici del n 4 di Piazza Oberdan, dove proprio Pahor fu rinchiuso e interrogato dai nazisti in quanto antifascista, per poi essere trasferito ad Auschwitz.(ANSAmed).