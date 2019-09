Il 15 settembre la Giornata europea della cultura ebraica

ROMA - Domenica 15 settembre torna la Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita a conoscere e approfondire storia, cultura e tradizioni dell'ebraismo, quest'anno in ben 88 località nella sola Italia, distribuite in 15 regioni da nord a sud, alle isole.



L'iniziativa è giunta alla ventesima edizione. "L'occasione giusta per fare un bilancio, e per lanciare un messaggio alla società", commenta Noemi Di Segni, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'ente che coordina e promuove l'evento in Italia. "Al centro della Giornata, il concetto di conoscere una cultura diversa dalla propria, attraverso la visita dei luoghi che connotano un differente vissuto religioso e culturale, ascoltando e partecipando alla narrazione di storie e tradizioni 'altre'. E proponendo un'idea di società inclusiva, accogliente, in cui la diversità sia percepita come una ricchezza, in cui si accettano e valorizzano le differenze." Alla Giornata Europea della Cultura Ebraica aderiscono quest'anno 34 Paesi europei, per una manifestazione ogni anno più ampia, e con numeri in costante crescita, a partire dall'Italia. "L'edizione italiana della Giornata Europea della Cultura Ebraica ha raggiunto in questi anni risultati importanti, con picchi di cinquantamila presenze, che ne fanno una delle più riuscite d'Europa", continua Noemi Di Segni.



"Questo successo è dovuto anche al fatto che la minoranza ebraica è presente nel nostro Paese da oltre due millenni, e nei secoli si è stratificato uno straordinario patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico, oltre ovviamente al patrimonio 'immateriale', fatto dell'eredità culturale di grandi rabbini, pensatori e intellettuali che hanno tratto linfa dalla tradizione ebraica. Ogni anno decine di migliaia di visitatori possono scoprire il nostro 'mondo', anche grazie a questa manifestazione di carattere europeo, completamente gratuita per il pubblico".



La Giornata propone anche quest'anno centinaia di iniziative, tra visite guidate e incontri d'autore, proiezioni, concerti e spettacoli teatrali, degustazioni kasher e iniziative per i più piccoli, organizzate dalle Comunità ebraiche in una virtuosa collaborazione con Enti locali, pro loco e associazioni attive sul territorio. "Oggi gli ebrei italiani sono una minoranza viva e integrata, orgogliosa delle proprie radici e desiderosa di dare il proprio apporto in termini di valori e di contenuti", conclude Noemi Di Segni. "Ci auguriamo di poter rappresentare un valido punto di riferimento in materia di convivenza nella diversità, utile anche al processo di integrazione di altre minoranze, che deve essere basato sui diritti ma anche sui doveri nei confronti dello Stato e delle Istituzioni".