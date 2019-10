Apre ad Atene Museo Fondazione Vasili ed Elisa Goulandrì Undici piani dedicati ad arte, cultura e spazi per bimbi

(ANSAmed) - NAPOLI, 3 OTT - Un grande spazio per mostre, ma anche una biblioteca, uno spazio per i laboratori dedicati ai bambini e un anfiteatro. E' questo il nuovo Museo della Fondazione Vasili & Elisa Goulandrì che è stato inaugurato ieri ad Atene nell'imponente edificio a pochi metri dallo Stadio Kalimarmaro e che ospita le opere artistiche della Fondazione Vasili & Elisa Goulandrì, intitolata alla memoria del famoso armatore greco e a sua moglie.



All'interno del museo di 11 piani e di 7.250 mq, ci sono anche un negozio per gli acquisti, un caffè, oltre agli spazi culturali tra cui il laboratorio dove vengono organizzati corsi per i bambini. Il nuovo museo ha già in programma un fitto calendario di mostre realizzate da artisti greci e stranieri. Inoltre la Fondazione, offre anche la possibilità di assistere alla proiezione di vari documentari culturali ispirati all'arte.



Concerti, manifestazioni teatrali, incontri e dibattiti, iniziative per bambini rendono La Fondazione del museo Goulandris un luogo di enorme interesse che si fonde perfettamente con gli spazi espositivi.(ANSAmed).