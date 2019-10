'La Grecia e Roma' per celebrare un legame di 3000 anni

(ANSAmed) - ROMA, 15 OTT - Il legame culturale lungo tremila anni tra Roma e la Grecia è il tema portante della sesta edizione delle "Giornate Elleniche", la manifestazione organizzata dalla Società Filellenica Italiana in collaborazione con la Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia, la Comunità Ellenica di Roma e del Lazio e la Società Dante Alighieri. L'iniziativa si intitola "La Grecia e Roma" e si terrà a Roma dal 18 al 20 ottobre. La manifestazione - ricorda una comunicato della Società Filellenica - gode del patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Ellenica, dell'Ambasciata della Repubblica di Cipro e del I Municipio di Roma e si pone come occasione di incontro per i filelleni ed i greci della diaspora e sarà articolata in tre giornate, nel corso delle quali saranno approfonditi i legami che uniscono la Grecia a Roma. Faranno da corollario le visite a mostre e monumenti. Due le location d'eccezione che ospiteranno la manifestazione: la sede della Società Dante Alighieri, a piazza Firenze, 27 e la Sala della Protomoteca in Campidoglio.



"Questa manifestazione nasce dalla sinergia tra Filelleni e Greci d'Italia - ha affermato il Presidente della Società Filellenica, Marco Galdi -. L'obiettivo è quello di esprimere la nostra gratitudine alla civiltà greca per l'inestimabile ed inesauribile patrimonio culturale che ci ha lasciato e per quanto ancora oggi esprime, in una continuità di lingua e di cultura che dura ininterrottamente da oltre tremila anni". Le "Giornate Elleniche" avranno inizio venerdì 18 ottobre, alle ore 17,00 nella sede della Società Dante Alighieri.



Interverranno: il Segretario generale della Società Dante Alighieri, Alessandro Masi; il Presidente della Società Filellenica Italiana, Marco Galdi; la Presidente della Comunità ellenica di Roma e del Lazio, Marinella Linardos; il Presidente della Federazione delle Comunità e Confraternite elleniche in Italia, Dimitrios Fessas. Saranno presenti l'Ambasciatore della Repubblica di Cipro a Roma, Minas A. Hadjimichael, e l'Ambasciatore della Repubblica ellenica a Roma, Theodore M.



Passas. Alle 17.30 avrà inizio il convegno che avrà come tema il "Diritto e diritti fra Atene e Roma". Il 19 ottobre, alle ore 9.30, ci sarà la visita guidata all'Abbazia greca di San Nilo a Grottaferrata. Alle ore 17, nella sala della Promoteca in Campidoglio, avranno inizio i lavori del convegno sul tema "Roma e la Grecia: un rapporto che dura da tremila anni". Sarà presente l'assessore alle Politiche culturali del I Municipio di Roma, Cinzia Guido.



La manifestazione si chiuderà domenica 20 ottobre con la visita, a partire dalle ore 10, della mostra "Pompei e Santorini. L'eternità in un giorno", alle Scuderie del Quirinale.(ANSAmed).