Musica: Rave nel deserto in Tunisia, Star Wars Style 'Les Dunes Electroniques' a Nefta il 16 e 17 novembre

(ANSAmed) - TUNISI, 25 OTT - Torna in Tunisia l'appuntamento tanto atteso dai clubbers di tutto il mondo. Si tratta di "Les Dunes Electroniques", giunto alla sua terza edizione, in programma il 16 e 17 novembre, nella suggestiva location desertica di Ong Mal a Nefta, dove è stato girato il film Star Wars di George Lucas.



Un evento originale che unisce intrattenimento, cultura e turismo che prevede 30 ore di musica house rave, due palchi, sullo sfondo di dune di sabbia e tradizionali case a cupola tunisine, con 30 dj della scena mondiale della musica elettronica. Dal loro lancio nel 2014, le "Les Dunes Electroniques" hanno sempre "beneficiato del sostegno del ministero del Turismo e dell'Artigianato, senza il quale non sarebbe mai stato possibile organizzare questo evento", ha affermato in conferenza stampa Patrick Ouergui, direttore di Plages Electroniques. Il ministro del Turismo e dell'Artigianato, René Trabelsi, si è detto orgoglioso di partecipare a questo evento, sottolineando come attraverso di esso si potrà mettere in bella evidenza le bellezze del deserto tunisino". "Les Dunes Elecroniques" hanno anche il patrocinio dell'Unione europea e Patrice Bergamini, ambasciatore dell'Unione europea in Tunisia, ha evidenziato come "quello tunisino sia uno degli ultimi deserti sub-sahariani in cui si può venire e godere di tutto ciò che il deserto e le sue popolazioni possono offrire in totale sicurezza". (ANSAmed)