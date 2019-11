Libri: 'Sovranismo islamico', l'ascesa di Erdogan Donelli racconta biografia e percorso politico del leader turco

(ANSAmed) - ROMA, 5 NOV - La discussa figura di Recep Tayyip Erdogan, dodicesimo presidente della Repubblica di Turchia, è al centro del libro di Federico Donelli edito da Luiss University Press e dal titolo 'Sovranismo islamico'. Nel saggio, dal sottotitolo 'Erdogan e il ritorno della Grande Turchia', Donelli, docente di History and Politics of the Middle East all'Università di Genova e di Comparative Foreign Politics alla Sehir University di Istanbul, ripercorre le principali fasi della vita privata del presidente turco, dalle umili origini al potere assoluto, e del suo percorso politico, rivelandone i tratti meno conosciuti e restituendo un ritratto accurato di una delle figure più importanti e complesse del Medio Oriente contemporaneo.



"Non è facile nei lavori di scienza politica tenere insieme le due dimensioni: quella della ricostruzione biografico-psicologica e quella dell'analisi in chiave socio-istituzionale. Così come non è frequente nella letteratura politologica contemporanea vedere la prospettiva storico-concettuale conciliarsi con quella empirico-descrittiva.



Federico Donelli è riuscito nell'impresa", ha scritto nella prefazione Alessandro Campi, direttore della pubblicazione trimestrale Rivista di Politica (ANSAmed).