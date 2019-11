A Tunisi le Giornate del romanzo italiano

(ANSAmed) - TUNISI, 20 NOV - La 'Casa del romanzo' all'interno della Città della Cultura di Tunisi apre le porte al romanzo internazionale e ogni anno dedica un evento speciale alla letteratura contemporanea di un Paese diverso. Dopo il Portogallo, quest'anno è la volta dell'Italia. Il 21 e il 22 novembre la struttura volta alla promozione di questo genere letterario, diretta dal noto scrittore locale Kamel Riahi, celebrerà il romanzo italiano alla presenza di scrittori, traduttori ed editori italiani, arabi e tunisini che lavorano quotidianamente tra due le due sponde del Mediterraneo.



Un grande spazio verrà dato alle esperienze narrative contemporanee attraverso vari incontri degli ospiti con il pubblico tunisino. Il primo è quello con la giornalista e scrittrice Francesca Bellino, autrice, tra gli altri, del pluripremiato romanzo "Sul corno di rinoceronte" (L'asino d'oro), una storia di amicizia tra due donne ambientata tra Italia e Tunisia che il prossimo anno uscirà in arabo. Il secondo è con l'autore Giuseppe Catozzella, noto ai lettori tunisini e arabi per il suo romanzo "Non dirmi che hai paura" (Feltrinelli), un successo tradotto in arabo, in particolare nei Paesi del Golfo. In programma, inoltre, seminari dedicati alle traduzioni di opere arabe in italiano e di creazioni italiane in arabo e varie conferenze, tra cui: "La narrativa italiana di Sicilia, da Sciascia a Camilleri" tenuta dal traduttore Francesco Leggio; "Emilio Salgari, il pirata del romanzo italiano" a cura del poeta ed editore Khalid Suleiman Al-Nasseri; "L'esperienza di Umberto Eco nel romanzo" del traduttore Ahmed Somai e "L'esperienza di recitazione in film italiani basati su romanzi" con l'attore tunisino residente in Italia Ahmed Hafiene, noto per aver interpretato diversi film e fiction anche in Italia. (ANSAmed)