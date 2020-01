Francia-Qatar: Al via anno cultura,da musica a Picasso

NAPOLI - Un concerto dell'orchestra filarmonica del Qatar e il lancio della trentesima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Doha con la Francia come ospite d'onore. Sono questi i due eventi che caratterizzano la partenza dell'anno della cultura Qatar-Francia 2020. Un anno di eventi culturali che partono venerdì con il concerto in cui verranno eseguiti i classici della musica francese, con Marc Piollet che dirigerà l'orchestra filarmonica qatariota. "Il Qatar - ha spiegato Salah bin Ghanem Al Ali, ministro della cultura e dello sport del Qatar in dichiarazioni riportate dal quotidiano qatariota The Peninsula - accoglie ogni anno persone da tutto il mondo e ci fa sentire molto gratificati avere il sostegno dei Paesi esteri scelti per l'anno della cultura. Siamo grati a gli operatori culturali del nostro Paese e ai colleghi francesi per il cartellone di eventi allestito per questo 2020 e ci aspettiamo anche di suscitare interesse in Francia, invitando le persone di entrambi i Paesi a condividere le loro idee ed esperienze e approfondire i loro legami". La tradizione del gemellaggio culturale con un altro Paese dura dal 2012 e quest'anno tocca alla Francia. "L'anno della cultura Qatar-Francia - ha sottolineato l'ambasciatore francese in Qatar Franck Gellet - proseguirà il discorso di comprensione reciproca, amicizia e sostegno tra i due Paesi. Solo nell'ultimo anno ci sono state visite reciproche ad altissimo livello e sono stati siglati sette accordi su difesa, sicurezza, alta formazione e cultura. I commerci bilaterali tra i due Pesi sono fiorenti e salgono del 33% l'anno. In più, l'istituto francese in Qatar ha appena celebrato i suoi 30 anni". Il programma dell'anno culturale comprende eventi di arti visive, musica, cinema, sport, letteratura e scambi scientifici. Tra le mostre previste anche una collezione di opere di Pablo Picasso che arriveranno in prestito a Doha dal Musée National Picasso in Paris. Eventi previsti anche in Francia con la proiezione di film del Doha Film Institute al prossimo Festival di Cannes e al festival dei cortometraggi di Clermont-Ferrand.