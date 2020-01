A Marrakech torna '1-54' fiera d'arte africana contemporanea Dal 20 al 23 febbraio alla Mamounia oltre 70 talenti in mostra

(ANSAmed) - RABAT, 17 GEN - La Fiera dell'Arte contemporanea Africana, '1:54', un continente per 54 Paesi, torna per la terza volta a Marrakech. L'appuntamento è alla Mamounia dal 20 al 23 febbraio per l'evento che attrae ogni anno migliaia di visitatori e apre la città all'arte. Oltre 20 gallerie, in rappresentanza di più di 10 Paesi presenteranno 70 tra talenti emergenti o riconosciuti della creatività africana, sia residenti che della diaspora. Fondata a Londra, nel 2013, diffusa due anni dopo a New York e infine dal 2018 presentata anche a Marrakech, la manifestazione è diventata presto un appuntamento di rilievo degli appassionati del settore, che durante i giorni dell'esposizione possono seguire conferenze e tavole rotonde, con artisti, critici e curatori, ma anche progetti che aprono gallerie private, scuole e spazi pubblici della città, come la Fondazione Montresso, il museo Macaal e quello Yves Saint Laurent. '1:54 Forum' sarà il titolo fil-rouge delle conferenze coordinate da The Showroom, lo spazio privato londinese che ha fatto scuola quanto a coinvolgimento del territorio a nord-ovest del Tamigi. Anche l'edizione 2020 è divisa in due parti, la prima riservata agli operatori e ai collezionisti e dal 22 sarà aperta al pubblico. Tra i galleristi spicca l'italiana 'Primo Marella Gallery', presente fin dalla prima edizione. (ANSAmed).