È autentico il quadro di Klimt ritrovato a Piacenza

PIACENZA - È autentico il 'Ritratto di signora' di Gustav Klimt ritrovato a Piacenza lo scorso dicembre dal personale che eseguiva interventi di manutenzione straordinaria alla Galleria Ricci Oddi su incarico del Comune.



"Una notizia di importanza storica per la comunità artistica e culturale e per la città di Piacenza", comunicano il sindaco Patrizia Barbieri e l'assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi che ringraziano Procura, periti, inquirenti e forze dell'ordine che "non hanno mai abbandonato le indagini".



Il quadro di Klimt rubato nel 1997 e ritrovato casualmente alla galleria d'arte Ricci Oddi lo scorso 10 dicembre, era uno dei quadri rubati più ricercati del mondo. Ma dopo un furto rocambolesco alla vigilia di una mostra, nel febbraio 1997, il 'Ritratto di signora' è rimasto nascosto per 22 anni e 9 mesi in un'intercapedine su un muro esterno della Galleria Ricci Oddi.



Senza che nessuno se ne accorgesse e senza che chi lo aveva rubato andasse a prenderselo.



Anzi, la tela ha rischiato seriamente di finire fra i rifiuti quando un addetto ai lavori di pulizia dello spazio esterno lo ha trovato, chiuso dentro un sacco nero, in una cavità protetta da uno sportello in lamiera che nel frattempo era stata nascosta dall'edera.



Il furto della 'Signora' fu, nel febbraio 1997, una storia da film che finì sui giornali di tutto il mondo: del furto ci si accorse il 22 febbraio, ma probabilmente avvenne qualche giorno prima, nella confusione del trasloco di parecchi dipinti per una mostra a Palazzo Gotico dedicata proprio a Klimt. Un ritardo che causò una grave danno alle indagini. Probabilmente non si saprà mai come sono andate veramente le cose, ma dopo 22 anni il quadro è stato ritrovato e dopo i primi dubbi sulla sua autenticità, oggi si è avuta la conferma che si tratta davvero del famoso quadro rubato.