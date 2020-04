Raffaello: iniziative Istituto di cultura Belgrado Pubblicazioni e gare sui social per celebrare il grande artista

(ANSAmed) - BELGRADO, 3 APR - Nel 2020 ricorrono i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, pittore e architetto, uno degli artisti più celebri del Rinascimento. Le spoglie del genio urbinate, spentosi ad appena 37 anni a Roma il 6 aprile del 1520, lo stesso giorno della sua nascita a Urbino nel 1483, sono conservate al Pantheon di Roma secondo le sue ultime volontà. Le parole in latino impresse sulla lapide, dedicategli dal cardinale Pietro Bembo, scrittore e umanista, così recitano: "Qui giace Raffaello dal quale, mentre era in vita, la Natura temette di essere vinta e, quando morì, temette di morire anch'essa".



In occasione dell'anniversario raffaellesco l'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado invita tutti a rendere omaggio al grande artista rinascimentale pubblicando lunedì 6 aprile sui social (Facebook, Instagram e Twitter) propri disegni e/o le proprie sensazioni ispirati all'opera di Raffaello utilizzando gli hashtag #Raffaello500 e #Raffaello2020 con la menzione della pagina ufficiale dell'Istituto @iicbelgrado. Tutti i post verranno condivisi sulle pagine social dell'Istituto e il post condiviso che riceve il maggior numero di like entro le ore 12 dell'8 aprile verrà premiato con un corso di italiano via web.



Inoltre, a mezzogiorno del 6 aprile sarà pubblicato su Facebook un mini quiz su Raffaello, il primo a rispondere correttamente a tutte le domande riceverà in omaggio un corso di italiano via web.



L'Istituto invita infine ad ammirare lo splendore dell'arte di Raffaello attraverso numerosi contenuti disponibili online che si trovano sui canali social dell'IIC Belgrado. Ricordiamo l'Urbinate insieme! (ANSAmed).



COM-QN/