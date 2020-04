Peter Gabriel lancia raccolta fondi per la 'sua' Sardegna

SASSARI - Peter Gabriel, cittadino onorario di Arzachena dal 2003, non ha dimenticato il suo solido legame con la Sardegna (dove da tanti anni possiede una casa sul golfo di Cannigione) e con l'Italia neanche in questo momento di emergenza e ha lanciato una raccolta fondi per dare una mano a chi combatte contro il Coronavirus in prima linea. Come spiega in un lungo post sui social, l'ex Genesis cita esplicitamente anche la "sua" Sardegna e chiede offerte solidali in cambio della possibilità di assistere alla trasmissione online di due documentari musicali girati all'Arena di Verona nel corso di un concerto andato in scena dieci anni fa. Si tratta di immagini sostanzialmente inedite, almeno dal punto di vista del montaggio e del prodotto finale. La loro pubblicazione, nelle intenzioni del 70enne musicista inglese, aiuterà a finanziare la Croce Rossa e la Protezione civile. In attesa di poter rimettere piede nella sua tenuta a Li Capanni, in Gallura, Gabriel rinnova così il suo amore per la Sardegna e per l'Italia.(ANSAmed).