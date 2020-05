Un'italiana vince il Picasso della lotteria per beneficenza 'Un Picasso a 100 euro', l'estrazione ieri a Parigi

(ANSAmed) - PARIGI, 21 MAG - E' stato vinto da un'italiana, Claudia Borgogno, 58 anni, di Ventimiglia il dipinto di Picasso del valore di oltre un milione di euro messo in palio dalla lotteria per beneficenza con estrazione effettuata ieri a Parigi nelle sale della casa d'aste Christie's. Ne dà notizia l'organizzazione dell'evento. Il ricavato della lotteria "1 Picasso per 100 euro" andrà alla raccolta fondi per progetti idrici in alcuni villaggi dell'Africa.



Il quadro che si è aggiudicato la signora Borgogno è una pittura a olio di Picasso del 1921 dal titolo "Natura Morta", firmata e datata dall'artista. L'opera era stata messa a disposizione dal miliardario e collezionista David Nahmad. Il dipinto era la più piccola delle 300 opere di Picasso in suo possesso, la più grande collezione privata di opere dell'artista spagnolo. Oltre 51.000 persone hanno acquistato un biglietto da 100 euro attraverso il sito web del progetto, raccogliendo 5,1 milioni di euro che andranno in beneficenza. La signora Borgogno aveva ricevuto il biglietto della lotteria come regalo di Natale da parte del figlio che aveva acquistato due biglietti. (ANSAmed).