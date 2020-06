Scavi Ercolano, c'è una nuova audioguida 3D Viaggio virtuale a scelta del visitatore

(ANSAmed) - ERCOLANO, 11 GIU - Una nuova audioguida, tutta digitale e scaricabile da una app 3d, condurrà i visitatori per mano al sito archeologico di Ercolano in un viaggio immersivo tra le domus dell'antica città e le rovine dell'eruzione del 79 d.C. E' la nuova offerta del Parco archeologico di Ercolano che da dieci giorni ha riaperto le porte al pubblico dopo lo stop di due mesi e mezzo imposto dall'emergenza Covid 19.



Con un semplice tocco sul proprio display - informano dal Parco - i visitatori potranno avere accesso a immagini e contenuti, scegliendo in totale autonomia cosa approfondire e immergersi in un tour indimenticabile, realizzando cartoline digitali personalizzate da condividere e trasformando così un viaggio culturale in un'esperienza anche digitale.



L'applicazione contiene l'audiotour ufficiale del Parco di Ercolano, con un percorso dedicato agli adulti composto da 63 punti di ascolto per un totale di 150 minuti di audio, e con un circuito riservato ai bambini raccontato da 44 punti di ascolto, con una voce narrante di circa 40 minuti. Dall'app è possibile inoltre scaricare contenuti multimediali speciali e innovativi come il virtual tour 360°, con il racconto del direttore Francesco Sirano che commenta: ''In questi giorni, in cui la sicurezza dei nostri visitatori è messa al primo posto offriamo a un prezzo molto conveniente l'app con l'audioguida tutta digitale. Poter gestire i contenuti che guidano per le strade e nelle case dell'antica Ercolano dal proprio cellulare amplia ulteriormente le possibilità di visita al sito e avvicina ogni categoria di utente a questo patrimonio unico che è a portata di mano, ma va riscoperto e fruito sempre al meglio. Questa app è il risultato di una collaborazione e di un investimento pubblico privato che assume tanto maggior valore in un momento in cui l'intero sistema culturale e turistico si trova a dovere affrontare nuove sfide di sostenibilità che possono essere superate solo rilanciando la scommessa dell'innovazione e puntando tutto sulla qualità''. (ANSAmed).