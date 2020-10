MedFilm Festival, 26esima edizione è 'nuovo stare insieme'

(di Valentina Maresca)

ROMA - Il MedFilm Festival parte quest'anno all'insegna di uno spirito comunitario sintetizzato dall'hashtag #anewtogether. Se la pandemia non risparmia un settore in particolare difficoltà, allora "un nuovo stare insieme" è rappresentato anche dalla sinergia con la piattaforma MYmovies, sulla quale si potranno vedere tutti i film dal 9 al 15 novembre.



Al timone della manifestazione la storica presidente Ginella Vocca e Giulio Casadei, riconfermato alla direzione artistica per il terzo anno consecutivo. Il mancato finanziamento del Comune di Roma è stato definito "grave danno" dalla presidente e "motivo di amarezza" dal direttore artistico. "Siamo il più antico festival della Capitale, ci sembra sconcertante un bando che ci ha reputato idonei ma non finanziabili", ha detto Casadei.



A lui è spettato illustrare il programma del MedFilm Festival 2020, che annovera 70 opere in rappresentanza di 30 Paesi, di cui 38 in anteprima italiana, 4 in anteprima internazionale e 1 in anteprima mondiale. Due le principali novità di quest'edizione: una retrospettiva speciale dedicata al premio Lux, che vede la partecipazione di 6 film finalisti dell'ultimo decennio e pone l'accento sui nuovi talenti del cinema europeo, e la retrospettiva speciale 'Demain, Algérie', dedicata al futuro del cinema algerino con 8 opere". Casadei ha insistito su un'edizione che "brilla per un'insolita leggerezza, tanto nei contenuti quanto nella forma, con due commedie purissime e film che parlano di collettività e comunità come motori della Storia. Un bel segnale, visti i tempi".



Vocca ha parlato di "edizione bellissima ma molto faticosa perché preparata in un tempo sospeso", ringraziando per il sostegno la Direzione generale cinema del Mibact, la Regione Lazio, il Parlamento e la Commissione europei, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), l'Istituto Cervantes di Roma e Amnesty International per la conferma del premio Diritti umani.



Al Concorso Ufficiale - Premio Amore & Psiche di otto film si affianca il Concorso Cortometraggi - Premio Methexis e Premio Cervantes Roma, con 21 film di cui 12 diretti da donne. A proposito di quest'ultimo tema, la presidente Vocca ha detto che il Premio Koiné 2020 sarà dato all'associazione Nove Onlus, guidata da Susanna Fioretti, per il progetto 'Pink Shuttle' a Kabul. Il Premio alla carriera, invece, andrà all'attore e montatore iraniano Babak Karimi, coinvolto anche nella Masterclass del 13 novembre in collaborazione con l'Istituto italiano di Studi orientali della Sapienza, mentre l'altra Masterclass del 9 novembre, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia della stessa università romana, sarà con la regista Susanna Nicchiarelli, presente nella giuria del Concorso Ufficiale con la collega Valentina Pedicini, la sceneggiatrice Heidrun Schleff, il fumettista Zerocalcare e la docente universitaria e ricercatrice Donatella Della Ratta.



Confermata per il sesto anno consecutivo, inoltre, la sezione 'Letture dal Mediterraneo', con quattro appuntamenti letterari dedicati al cinema, alla narrativa e al mondo dell'arte, la sezione 'Le Perle' per gli autori del nostro cinema, 'Sguardi dal futuro' con lavori degli studenti di varie scuole cinematografiche. 'Voci dalla Siria e dalla regione', in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea, è invece una selezione di cinque video con storie di iracheni, giordani, libanesi e siriani le cui vite sono state travolte dalla guerra in Siria.