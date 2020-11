Settimana cucina italiana: oltre 30 le iniziative in Israele Ambasciatore Benedetti, promozione Italia e suoi prodotti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 NOV - Un ricco calendario di seminari, conferenze, tour virtuali e videoricette caratterizza la Quinta edizione della Settimana della Cucina Italiana in Israele. Un appuntamento - ha fatto sapere l'Ambasciata italiana - "molto atteso e apprezzato dal pubblico israeliano, all'insegna dei prodotti di eccellenza dei territori italiani e con un focus particolare sul turismo enogastronomico".



"Anche quest'anno, pur nell'impossibilità di svolgere attività in presenza, la Settimana della Cucina italiana in Israele sarà l'occasione - ha detto l'ambasciatore Gianluigi Benedetti - per promuovere l'Italia, i suoi territori ricchi di storia e cultura e i suoi prodotti enogastronomici unici al mondo per qualità e varietà". Le oltre 30 iniziative on line sono coordinate dall'Ambasciata e realizzate in collaborazione con ENIT, gli Istituti di Cultura di Tel Aviv e Haifa, Agenzia ICE di Tel Aviv e la Camera di Commercio e Industria Israele-Italia.



"Il nostro costante impegno per la valorizzazione del Made in Italy, in linea con le priorità strategiche del Patto per l'Export, è tanto più significativo in un Paese come Israele che - ha aggiunto Benedetti - ha visto l'agroalimentare italiano crescere del 9% nei primi nove mesi dell'anno, nonostante la pandemia". "Inoltre - ha spiegato - offriremo al pubblico israeliano un 'assaggio virtuale' delle tradizioni culturali e culinarie dei nostri territori regionali, con l'obiettivo di mantenere vivo l'interesse turistico verso il nostro Paese, costantemente in crescita fino al 2019. L'enogastronomia è infatti un importante fattore di attrazione turistica, soprattutto per il turista israeliano".



Da oggi sono attive le piattaforme on line e la trasmissione di dirette social: l'avvio è dato dall'evento 'Pellegrino Artusi: un viaggio nella storia della gastronomia italiana', incontro dedicato allo scrittore e gastronomo del quale si celebra quest'anno il bicentenario della nascita. Nel programma della settimana andranno in scena due Ambasciatori del Gusto: lo Chef stellato Beppe Guida, che presenterà in diretta streaming le sue ricette in una cena a 'quattro mani' in collaborazione con chef italiani a Tel Aviv, e lo chef Franco Pepe, incoronato il miglior pizzaiolo al mondo, che ha reso il piccolo borgo casertano di Caiazzo una meta gastronomica di rilievo internazionale.



La settimana sarà arricchita da una cena gourmet ristretta nella Residenza dell'Ambasciatore che ospita una collezione permanente di opere d'arte contemporanee italiane, da una conferenza scientifica online, da webinar, cooking class e incontri virtuali dedicati alle tradizioni enogastronomiche regionali, alla produzione dell'olio e a quella vitivinicola regionale, alla tutela dei prodotti Made in Italy e alla valorizzazione della dieta mediterranea. Non poteva mancare la collaborazione con enti di formazione professionale come Alma, Gambero Rosso Academy e Città del Gusto. Il programma si concluderà con una riedizione israeliana della Mille Miglia, realizzata con auto storiche Alfa Romeo lungo le strade della Galilea, con tappa finale a Zippori e conclusione con picnic a base di prodotti gastronomici italiani.(ANSAmed).