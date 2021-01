Sisma Croazia: media, da Italia specialisti in restauro arte Contribuiranno al ripristino del patrimonio artistico

(ANSAmed) - BELGRADO, 08 GEN - Un team di specialisti italiani impegnati nel salvataggio e ripristino di opere d'arte e monumenti giungerà nei prossimi giorni a Petrinja, la cittadina della Croazia epicentro del forte terremoto che a fine dicembre ha devastato un'intera regione a sud di Zagabria. A darne notizia è oggi il quotidiano croato Jutarnji list.



Ripreso dai media regionali, il giornale afferma che gli esperti italiani si fermeranno in Croazia una settimana, assistendo i responsabili locali nell'opera di valutazione, salvaguardia e restauro del patrimonio artistico e culturale danneggiato dal sisma.



Sottolineando come l'Italia, subito dopo il violento terremoto 6.4 del 29 dicembre, abbia inviato cento tende nella zona colpita, il giornale di Zagabria osserva che il nostro Paese ha una grande esperienza in fatto di terremoti e operazioni di salvataggio e protezione civile per via dei frequenti fenomeni sismici dai quali è interessato. (ANSAmed).