Bocelli apre a Firenze laboratorio per giovani talenti Avrà sede in Fondazione.24/1 inaugurazione con esibizione tenore

(ANSAmed) - FIRENZE, 22 GEN - Andrea Bocelli inaugurerà il 24 gennaio la nuova sede della sua Fondazione a Firenze, nel complesso di San Firenze, che ospiterà anche un laboratorio, 'Abf Globalab', per incentivare e guidare il talento dei giovani. L'attenzione, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa, sarà alla fascia tra i 16 e i 25 anni. La sede ospiterà workshop, conferenze, eventi culturali: tra le altre attività ci saranno pure proiezioni di immagini statiche e in movimento sulla facciata di San Firenze.



Il 'Globalab' potrà contare su alcune personalità come il vicedirettore generale dell'Unesco Stefania Giannini, l'imprenditore Mike Ferry, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il direttore d'orchestra Beatrice Venezi, il cantautore Giovanni Caccamo e l'artista Max Frieder.



Proprio quest'anno la Abf compie dieci anni: il maestro ha ricordato come è nata l'idea della Fondazione, "dopo che mia moglie Veronica mi ha svegliato in lacrime avendo sentito la tragedia del terremoto di Haiti. Lì ho capito che ci sono situazioni in cui da lontano il cuore comincia a battere e bisogna mettersi a fare qualcosa".



"Avere qui la fondazione che porta il mio nome per me è motivo di grande soddisfazione e orgoglio perché ritengo che nell'educazione stia la speranza del domani. In questo periodo l'educazione fa sentire la sua importanza. Mi auguro che tanti ragazzi di talento trarranno ispirazione da quello che si respira qui. E che possano trovare il coronamento e la realizzazione di tutti i loro sogni", ha detto Bocelli in occasione della conferenza stampa online di presentazione della nuova sede della fondazione.



"Il nuovo 'Abf Globalab' - ha commentato il presidente della Fondazione Stefano Aversa - sarà un luogo di impegno e di crescita per i giovani. Un luogo dove potranno imparare ad esprimere il loro massimo potenziale".



In occasione dell'inaugurazione Bocelli si esibirà, per la prima volta, nel grande classico di Narciso Parigi e Claudio Villa 'Firenze sogna'.



