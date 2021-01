Archeologia,tessuti color porpora trovati a Timna in Israele Risalgono a 3mila anni fa, ai tempi di re Davide e Salomone

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 GEN - In un laboratorio di fabbricazione della lana sono state trovate fibre di tessuti colorati con porpora reale di 3 mila anni fa, i tempi di Davide e Salomone sovrani di Israele. La scoperta - ritenuta dagli archeologi israeliani importante - è stata fatta durante scavi recenti nell'antico distretto minerario di rame della valle di Timna, nel Negev a poca distanza da Eilat, estrema punta del paese. Timna è un eccezionale complesso archeologico e di grande bellezza ambientale.



Il raro colore - simbolo della sacralità reale e ricavato da un mollusco del Mediterraneo - è stato rinvenuto in alcune fibre e in una nappa che datano, secondo le analisi al radiocarbonio, approssimativamente a 1000 anni prima di Cristo, corrispondente appunto ai regni di Salome e Davide. Più volte menzionato nella Bibbia e in contesti ebraici e cristiani, il porpora reale, che colora le fibre e la nappa di Timna, è la prima volta ad essere stato scoperto in Israele e nel sud del Levante.



"Si tratta - dice Naama Sukenik delle Antichità israeliane - di una scoperta importante. E' il primo pezzo di tessuto colorato porpora mai rinvenuto dei tempi di Davide e Salomone.



Nell'antichità il porpora era associato alla nobiltà, ai sacerdoti e naturalmente ai re. La stupenda tonalità del color porpora, il fatto che non scolori e la difficoltà nel produrlo, viste le minime quantità presenti nell'organismo dei molluschi, fa sì che questo spesso costasse più dell'oro". "Ora per la prima volta - ha aggiunto - abbiamo evidenza diretta delle fabbriche di questo colore che si sono conservate per 3000 anni".(ANSAmed).