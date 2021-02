Francia: la Tour Eiffel si rifà il trucco, 'obiettivo Gold'

PARIGI - Chiusa ai visitatori a causa del coronavirus, la Tour Eiffel si rifa il trucco. In questi mesi di pandemia non ci sono turisti sotto al celebre monumento parigino, ma tanti tecnici e operai si alternano lungo i 134 metri della Dama di Ferro per offrirle una cura di ringiovanimento. A quasi 132 anni dalla sua creazione cambia anche il colore. Via il 'bruno Eiffel' che la riveste dal 1968, torna il 'giallo bruno' voluto nel 1907 dal suo geniale inventore Gustave Eiffel.



Quello avviato in questi mesi è il piu' importante lifting della storia del monumento simbolo di Parigi, insieme alla cattedrale di Notre-Dame e alla Basilica del Sacro Cuore a Montmartre, anche in vista dei Giochi Olimpici di Paris 2024.



"La Tour Eiffel - commenta Patrick Branco Ruivo, direttore generale della Sete, la società che gestisce il monumento - avrà un aspetto piu' gold'", dorato, come le medaglie olimpiche e gli anni che Parigi, la Francia e l'Europa si preparano a vivere quando sarà finita la pandemia".