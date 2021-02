Lettorato di italiano inaugurato all'università dell'Oman

(ANSAmed) - ROMA, 10 FEB - Sono già oltre sessanta gli studenti che seguiranno il primo lettorato di Italiano inaugurato in Oman. Il corso, che nasce con il sostegno del Miur e della Farnesina, è stato istituito presso il Dipartimento di Turismo della Sultan Qaboos University di Mascate, il principale ateneo omanita, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la collaborazione in campo culturale, linguistico e accademico tra i due Paesi.



L'Ambasciatore d'Italia in Oman, Federica Favi, ha sottolineato come sia "significativo che il Lettorato abbia inizio nel 2021, anno della commemorazione di Dante, al quale l'Ambasciata dedicherà iniziative culturali e la Settimana della Lingua Italiana di ottobre per far conoscere anche nel Sultanato il sommo poeta e il suo fondamentale contributo alla cultura italiana ed europea".



"Il Lettorato rappresenta un salto di qualità nell'offerta formativa sinora a disposizione degli studenti omaniti, che beneficeranno ora di un insegnamento strutturato e continuativo da cui potranno emergere opportunità di studio e ricerca in Italia e margini per una maggiore cooperazione accademica e scientifica nei tanti ambiti in cui Italia e Oman collaborano" ha sottolineato Caterina Mirasolo, titolare della cattedra di italiano nel Sultanato.



La conoscenza dell'italiano offrirà ai giovani omaniti capacità linguistiche spendibili professionalmente nei molti settori economici in cui Italia e Oman collaborano.



Nel Sultanato sono attive oltre quaranta imprese italiane e giungono ogni anno quasi 60.000 turisti, attratti dal ricco patrimonio culturale e paesaggistico dell'Oman. L'italiano aprirà dunque agli studenti nuove opportunità di impiego nei settori del turismo, dell'ospitalità, dell'industria e del commercio, così come della cultura. (ANSAmed).