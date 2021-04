Migranti: la vita sulla Ocean Viking, arriva il documentario Un 'content creator' sulla nave per raccontare storie naufraghi

(ANSAmed) - ROMA, 14 APR - Giuseppe Bertuccio D'Angelo è il primo 'content creator' (creatore di contenuti) a salire su una nave di una Ong, la Ocean Viking di Sos Mediterranee ove vivrà per un mese a contatto con i soccorritori dell' associazione no profit in azione sul Mediterraneo.



Obiettivo, spiega una nota, è raccontare la vita a bordo con dei piccoli 'cut' (tagli) destinati al suo profilo Instagram e creare poi un documentario che verrà caricato su YouTube. Il progetto si chiama Happiness (felicità) e lo vedrà in viaggio attraverso 12 diversi Paesi per poi tornare infine sulla Ocean Viking, con un reportage che intende scoprire che cosa è la felicità per le persone salvate, in primis, e poi ampliando il discorso capire come raggiungerla e 'contagiare' il mondo.



Giuseppe partirà tra il 15 e il 18 aprile dal porto di Augusta. Intanto sta trascorrendo la quarantena prima di imbarcarsi frequentando un corso di primo soccorso sul come intervenire in concreto in caso di avvistamento di persone in mare. (ANSAmed).