Giordania: aiuti stranieri per 3,65 miliardi dollari in 2017 653,7 milioni per far fronte a emergenza profughi



(ANSAmed) - AMMAN, 20 FEB - La Giordania ha annunciato oggi che l'ammontare degli aiuti stranieri ricevuti da donatori e istituzioni finanziarie per sostenere l'economica del Paese nel corso del 2017 è stato di 2,99 miliardi di dollari, mentre il valore delle donazioni per far fronte alla massiccia presenza di rifugiati è stato di 653,7 miliardi di dollari.



La cifra totale dei finanziamenti stranieri è stata quindi di circa 3,65 miliardi, con un aumento d circa mezzo miliardo rispetto al 2016, secondo quanto sottolinea il ministro della Pianificazione e la cooperazione internazionale, Imad Fakhoury.



"La comunità internazionale deve assumersi le sue responsabilità per il peso che grava sulla Giordania come risultato della presenza dei rifugiati siriani", ha aggiunto il ministro. (ANSAmed).





