Intesa Sanpaolo, alleanza con israeliana OurCrowd Accordo per favorire accesso startup a mercati mondiali

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 MAG - Intesa Sanpaolo Innovation Center, la controllata del gruppo che promuove i processi ed i piani di sviluppo dell'innovazione, ha stretto un'alleanza internazionale con OurCrowd, piattaforma di crowdfunding e venture capital che servirà a promuovere l'accesso delle rispettive startup tecnologiche ai mercati internazionali. L'annuncio e' giunto ieri durante un ricevimento organizzato dall'ambasciatore d'Italia in Israele Gianluigi Benedetti per accogliere la delegazione italiana presente a Ecomotion, principale fiera israeliana dedicata alla Smart mobility.



"Questa partnership è un chiaro segnale del nostro impegno a crescere in Europa" ha affermato Jon Medved, CEO di OurCrowd in una nota. "L'accordo - ha spiegato Mario Costantini, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center - ha infatti il duplice obiettivo di mettere a disposizione delle nostre imprese clienti le migliori tecnologie israeliane selezionate e dall'altra parte offre alle nostre startup ad alto potenziale l'accesso alla rete di oltre 25.000 mila investitori internazionali del network di OurCrowd".



OurCrowd dalla sua nascita nel 2013 ha raccolto più di 700 milioni di dollari da oltre 25.000 investitori provenienti da tutto il mondo in favore di oltre 150 startup. Tra le altre partnership in essere: National Australia Bank, United Overseas Bank a Singapore, Citic Pacific a Hong Kong, Reliance Private Client in India, Shanghai Commercial Savings Bank a Taiwan e Bangkok Bank in Tailandia. (ANSAmed).