Mondiali: Egitto in vetrina per investimenti e turismo Campagna lanciata dal governo in tutti gli stadi in Russia

(ANSAmed) - NAPOLI, 18 GIU - "Questa è la prima coppa del mondo di calcio a cui l'Egitto si qualifica dai tempi di Italia '90 e vogliamo sfruttare al massimo questa opportunità per mostrare in un modo moderno la ricchezza e la diversità delle esperienze di turismo nel nostro Paese". Così Rania Al-Mashat, ministro egiziano del Turismo, ha lanciato la campagna che il Paese nordafricano sta attuando nel corso dei Mondiali, per promuovere i viaggi, ma anche gli investimenti esteri. Dopo il ko contro l'Uruguay nella prima partita, i Faraoni dovranno sfidare domani la Russia in una spedizione mondiale che non vuole essere solo un successo sportivo, ma anche commerciale con pubblicità negli stadi e una serie di hashtag sui social come "#thisisegypt" e "#investinegypt".



A dare la spinta agli egiziani anche la Fifa che ha selezionato il Paese come regional supporter africano del Mondiale attraverso un contratto siglato con la società governativa "Egypt - Experience & Invest". "Essere il supporter ufficiale dei Mondiali - ha commentato Sahar Nasr, ministro egiziano degli Investimenti e della Cooperazione internazionale - ci dà la possibilità di metterci in evidenza e comunicare la grande diversità di investimenti possibili e il potenziale che l'Egitto ha da offrire". Il doppio binario turismo e investimenti è al centro della campagna commerciale egiziana in Russia: il ministero del turismo ha lanciato un nuovo sito web per l'occasione (www.egypt.travel/worldcup) e previsto la comparsa delle scritte 'This Is Egypt" nei led lungo il perimetro dei terreni di gioco durante le partite e sui maxischermi degli stadi. La campagna si sta svolgendo anche sui social network più popolari come Snapchat e Facebook, mentre sui maxischermi in Russia, ma anche in Germania, Spagna, Polonia, Inghilterra, Scozia, e Galles, passano le immagini delle mete turistiche egiziane.(ANSAmed).