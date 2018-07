Spagna: a Barcellona la più grande fiera di audiovisivi Dal 2021 sarà la location definitiva di Integrated System Europe

(ANSAmed) - MADRID, 13 LUG - Dopo il Mobile Word Congress, Barcellona si aggiudica anche la più grande fiera globale del settore audiovisivo, l'Integrated System Europe (ISE), che ospiterà nel recinto della Fira, in Gran Via, dal 2 al 5 febbraio 2021. Ne danno notizia fonti di Integrated System Events, organizzatore dell'incontro fieristico, in una nota. Dal 2021 la città di Gaudí sarà la nuova e definitiva location del principale appuntamento per i mercati della system integration e gli scenari tecnologici, che fino a quella data continuerà a svolgersi al RAI di Amsterdam. Giunta alla 14ª edizione, nel 2008 la fiera ha registrato la cifra record di 80.923 visitatori, 22.000 in più della precedente edizione, e di 1.296 espositori nei 15 padiglioni dei 53.000 metri quadrati di superficie espositiva. Il sindaco di Barcellona, Ada Colau, ha confermato in dichiarazioni alla radio Cadena Ser l'arrivo del nuovo salone, che rafforzerà il ruolo della città di capitale nella gestione di eventi del settore tecnologico. Con 107.000 partecipanti all'ultima edizione, il Mobile World Congress ha rinnovato il contratto con la città catalana fino al 2023, per cui le due grandi fiere tecnologiche coincideranno durante almeno tre anni.



Il salone Integrated System Europe nacque nel 2004 a Ginevra, con solo 3.500 visitatori iniziali, per diventare in un decennio il maxi-evento che non solo si dedica alla presentazione degli ultimi prodotti dell'industria audiovisiva, ma si è convertito in una piattaforma per condividere innovazioni nel settore con quelle di altre industrie collegate. Nella nota, ISE assicura che la decisione di trasferire la fiera da Amsterdam a Barcellona è stata presa dopo 18 mesi di analisi delle necessità di crescita dell'evento e delle possibilità che poteva offrire la città olandese. Il congresso è cresciuto, in quanto a espositori e visitatori, a un ritmo del 10% annuo, mentre il settore audiovisivo cresce del 5% annuale, a livello globale. "Si è concluso che l'ISE avrebbe superato la capacità della sua nota ubicazione ad Amsterdam", evidenzia il comunicato. Il recinto espositivo di Gran Via della Fira è uno dei più grandi in Europa, con 14 padiglioni su 400.000 metri quadrati di superficie espositiva, e collegamenti facili con l'aeroporto e il sistema di trasporto pubblico. E' costituito da due enormi plessi che oggi ospitano circa 140 fiere internazionali all'anno ed è fra i maggiori centri convegnistici in Europa. Dal 2021, la Fira con la sua capacità logistica e ricettiva, sarà anche la nuova casa di ISE. (ANSAmed).