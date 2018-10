Tunisia: investimenti e lotta a evasione in Finanziaria 2019 Legge in Parlamento. Anche abolizione vantaggi fiscali export

(ANSAmed) - TUNISI, 18 OTT - Stimolare gli investimenti, sostenere la competitività delle imprese locali, lotta all'evasione fiscale. Questi i principali obiettivi delle misure contenute nella legge finanziaria 2019, adottata dall'esecutivo tunisino il 10 ottobre scorso e presentata in Parlamento per la sua discussione.



Tra le principali novità, l'abolizione del regime fiscale preferenziale per le esportazioni e regimi analoghi, nonché per i fornitori di servizi finanziari per non residenti in materia di reddito e imposte sulle società. Per facilitare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese e per i progetti innovativi nelle regioni, è prevista la creazione di una banca delle Regioni. Il testo contiene anche la revisione dell'imposta societaria dal 25% al 13,5%, a decorrere dal gennaio 2021, per le società operanti in settori ad alto valore aggiunto. La finanziaria 2019 propone anche agevolazioni fiscali a sostegno di operazioni di ristrutturazione delle unità alberghiere attraverso la deduzione del 25% del reddito o degli utili reinvestiti in operazioni di ristrutturazione per il periodo che va dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Previste inoltre agevolazioni fiscali per le società operanti nel settore industriale, l'aumento del capitale della Banca nazionale agricoltura (Bna) e la riduzione delle tasse doganali e l'Iva per i pannelli solari.(ANSAmed).