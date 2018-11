Tunisi,settimana Cucina Italiana.Focus su dieta mediterranea Si discuterà anche di sprechi alimentari, sostenibilità

(ANSAmed) - TUNISI, 15 NOV - Torna protagonista in Tunisia la tradizione gastronomica italiana con la terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, appuntamento annuale promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dal 19 al 23 novembre verrà presentato a Tunisi con un programma ricco di eventi culturali, degustazioni, tavole rotonde e show cooking. La diffusione dell'enogastronomia italiana nel mondo contribuisce al successo dell'export agroalimentare italiano che, secondo le stime, raggiungerà i 50 miliardi entro il 2020. La Settimana della Cucina Italiana in Tunisia sarà l'occasione per mettere in luce la vicinanza tra Italia e Tunisia anche in termini gastronomici, considerate le radici comuni delle due tradizioni culinarie. Il tema principale di questa edizione sarà infatti quello della "Dieta Mediterranea", modello alimentare sostenibile dal punto di vista economico e ambientale, ma anche per la salute umana. Gli eventi in programma lasceranno spazio anche alla riflessione sugli sprechi alimentari, la sostenibilità e il consumo responsabile. Conosciuto per la sua cucina che promuove uno stile alimentare mediterraneo e sostenibile, lo chef stellato di origine siciliana, Pino Cuttaia, sarà fra i protagonisti della Settimana con la sua filosofia del "cibo come cultura" e del "mare (il Mediterraneo) come un orto" che offre dei prodotti specifici per ogni stagione. La Settimana avrà inizio il 19 novembre presso la storica sede della Dante Alighieri di Tunisi con la presentazione del libro "L'alimentazione degli Italiani di Tunisia" di Marinette Pendola e la proiezione del film di Claudio Cupellini "Lezioni di cioccolato". Il 20 novembre lo chef Pino Cuttaia, tra i più quotati al mondo, terrà una lectio all'Istituto Italiano di Cultura intitolata "Il mare (e) è il mio orto", ed il giorno seguente Michele Mascia, professore associato d'ingegneria industriale e dell'informazione all'Università degli Studi di Cagliari, terrà un seminario di sensibilizzazione sugli sprechi alimentari per presentare delle semplici azioni per ridurli. Il programma terminerà il 23 novembre all'hotel Sheraton di Tunisi con una tavola rotonda sull'economia circolare per la produzione della pasta e una dimostrazione organizzata dall'Associazione delle Mariette di Casa Artusi, che insegnerà al pubblico come preparare la pasta fatta in casa secondo l'antica ricetta romagnola. La Settimana della Cucina italiana sarà anche l'occasione per gli studenti di due istituti alberghieri, tunisino e italiano, di realizzare un menù e uno scambio all'insegna della conoscenza reciproca.