Egitto: primo Salone degli armamenti inaugurato al Cairo Ad Edex anche i ministri della Difesa di Francia, Grecia e Cipro

(ANSAmed) - IL CAIRO, 3 DIC - Il primo Salone degli armamenti egiziano è stato inaugurato oggi al Cairo: "l'esposizione della difesa egiziana" (Edex) é stata aperta dal presidente (ed ex-generale) Abdel Fattah Al Sisi e fino a mercoledì vi partecipano 373 società del settore provenienti da 41 paesi, segnala il sito Al Ahram.



"Edex 2018" prevede l'afflusso di "almeno 10 mila visitatori". Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato i ministri della difesa di Francia, Grecia, Cipro, Emirati arabi uniti, Corea del Sud, Oman, Sudan, Camerun e Somalia.



Presenti anche "sette capi di Stato maggiori e altrettanti ministri alla Produzione militare", segnala ancora il sito egiziano.



Organizzato dalle Forze armate egiziane, il Salone mette "in mostra le più recenti tecnologie militari e di sicurezza, equipaggiamenti e sistemi" d'arma. L'evento é organizzato in cooperazione con Clarion Events, società britannica specializzata in esposizioni di difesa e sicurezza. (ANSAmed).