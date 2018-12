Turchia: record turismo, 37 milioni di visitatori in 11 mesi

ISTANBUL - Si conclude un anno record per il turismo in Turchia. Dopo la fine del periodo nero legato ai problemi di sicurezza tra attentati terroristici e il tentativo fallito di golpe del 2016, il Paese ha superato la soglia dei 37,5 milioni di visitatori stranieri nei primi 11 mesi del 2018, con un aumento su base annua del 22,2%, secondo i dati resi noti oggi dal ministero del Turismo. Una cifra destinata a salire ancora con le vacanze di Capodanno, favorite anche dal deprezzamento della lira turca. Se si considerano inoltre i viaggiatori giunti dall'estero ma con passaporto turco - per lo più turchi della diaspora tornati a visitare le famiglie, dunque non propriamente turisti - gli arrivi sfiorano i 43 milioni.

Tra gli stranieri, la parte del leone la fanno i russi, con quasi 5,9 milioni di presenze che testimoniano i rapporti sempre più stretti tra i due Paesi. Seguono tedeschi (4,3 milioni) e britannici (2,2 milioni). Gli italiani sono stati invece oltre 260 mila. La meta più gettonata è la località costiera mediterranea di Antalya, amatissima proprio dai russi. Con 12,3 milioni di visitatori registrati, si piazza di poco davanti a Istanbul, testimoniando un cambiamento nella tipologia di turismo, con il potenziamento di quello balneare e dei resort in genere.

Tra i piani di espansione del settore, spiccano quelli legati al nuovo Grande Aeroporto di Istanbul, inaugurato ufficialmente dal presidente, Recep Tayyip Erdogan, il 29 ottobre scorso - tra forti polemiche per la sicurezza e i diritti dei lavoratori impegnati nella sua costruzione - ma ancora operativo soltanto per pochi voli. Se a regime, in un decennio, ambisce a diventare il più trafficato al mondo, facendo della metropoli sul Bosforo un hub per Europa, Asia e Africa, la sua piena entrata in funzione sostituendo lo scalo Ataturk è stata ulteriormente rinviata a non prima di marzo.