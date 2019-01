Confindustria: puntare su Africa, lavoro per l'inclusione

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - "In questo progetto c'è un'idea di Paese, di un'Italia che deve rifiutare l'idea di essere periferia d'Europa ma deve essere centrale tra Europa e Mediterraneo e il nostro Mezzogiorno può giocare un ruolo determinante in chiave geoeconomica". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in relazione al progetto 'Insieme per l'Africa' che vede insieme Confindustria, la Fondazione E4Impact e la Comunità di San Patrignano. Il progetto - che oggi è stato presentato a Napoli dopo le precedenti tappe in altre città - si snoda su tre filoni da sviluppare nel continente africano: partenariato privato-pubblico, inclusione sociale e finanza sociale Il programma - come sottolineato da Boccia - prevede tirocini da parte delle imprese per i migranti presenti nel Paese dando così vita a una nuova logica del partenariato per il co-sviluppo. I comparti di interesse del progetto sono agrobusiness, energie rinnovabili con attenzione all'elettrificazione rurale e tecnologie off-grid, cosmetica e altri comparti da identificare. Secondo i dati, ogni anno sono 29 milioni i giovani africani che entrano in età lavorativa. "Se diamo loro delle opportunità in Africa - ha sottolineato Letizia Moratti, presidente della Fondazione E4Impact - è chiaro che questi ragazzi non cercheranno delle vie di fuga. E' importante creare opportunità di lavoro per i giovani africani, e per le imprese italiane è un'opportunità perché l'Africa ha una complementarietà rispetto a tante nostre industrie di eccellenza che possono creare partnership aprendo un nuovo mercato interessante perchè la crescita dell'Africa in termini di Pil è importante". Tra le iniziative del progetto anche la promozione dell'emissione di green bond per l'Africa da parte di una o più istituzioni finanziarie attraverso cui raccogliere risorse dedicate a finanziare investimenti per la sostenibilità ambientale, e di social bond attraverso cui ottenere risorse per finanziare progetti o investimenti a impatto sociale. (ANSA).