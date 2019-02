Ue-Tunisia:IV round negoziati accordo Aleca a fine aprile Hencsey, terzo round 'molto costruttivo'

(ANSAmed) - TUNISI, 26 FEB - Si terrà a Tunisi a fine aprile il quarto round di trattative per la definizione dell'Accordo di Scambio Libero e Approfondito (Aleca) Ue-Tunisia. Lo ha dichiarato Monika Hencsey, responsabile dei negoziati per la parte europea parlando ad un seminario dal titolo "Servizi, mobilità e protezione degli investimenti nei negoziati sull'Aleca" svoltasi a Tunisi nella sede dell'Utica (Confindustria tunisina), Hencsey sottolineando come "il terzo round di negoziati sull'Aleca tenutosi a Bruxelles dal 10 al 14 dicembre 2018, sia stato molto costruttivo". "Per la prima volta dall'inizio delle trattative, le parti, europea e tunisina, sono riuscite a lavorare su testi che riflettono il desiderio comune di raggiungere un accordo che soddisfi le aspirazioni di entrambi", ha detto Hencsey aggiungendo "che c'è bisogno di un quarto ciclo di negoziati e anche di riunioni inter-sessione per fare progressi nei negoziati sull'accordo finale", ha affermato il funzionario. La responsabile delle trattative da parte europea Ha ricordato che l'Aleca aprirà nuove opportunità di esportazione per la Tunisia, per diversificare i suoi prodotti e spostarsi verso l'alto attraverso un miglioramento della competitività di prodotti industriali come tessili o agricoli o qualsiasi altro prodotto. Il vice presidente di Utica, Hamadi Kooli, ha dichiarato che i negoziati dovranno proseguire per un periodo di 10-15 anni per garantire il miglioramento di tutti i settori, con particolare attenzione all'approccio partecipativo che consentirà a tutti i professionisti di partecipare con il governo tunisino nel negoziati. Un'idea condivisa dal presidente della Federazione nazionale dei servizi dell'Utica, Mohsen Trabelsi, il quale ha affermato che il settore finanziario necessita di risorse finanziarie significative per consentire alle società interessate di competere con quelle europee. Secondo la relazione congiunta del terzo ciclo di negoziati sull'Aleca tra Tunisia e Ue, la parte tunisina ha sottolineato l'importanza dell'Accordo come strumento di accelerazione delle riforme e uno strumento giuridico che contribuirà a raggiungere gli obiettivi della partnership privilegiata tra le due parti. La Tunisia ha anche sottolineato l'importanza di migliorare le condizioni di accesso dei fornitori di servizi tunisini al mercato europeo, in linea con il principio di equità economica e non con ragionamenti intorno alla questione migratoria e di adottare misure sostanzialmente preferenziali a favore dei settori strategici. La parte europea, da parte sua, ha confermato il suo impegno a sostenere la Tunisia affinché la transizione politica ed economica si concluda positivamente. (ANSAmed)